انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.16 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق تحديث بيانات الوكيل عبر منصة ناجز إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل مدرسي الموسيقى منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا أمطار متفاوتة وبرد مع آخر أيام الصيف طفل وزنه نصف كجم يتحدى التوقعات ويكمل عامه الأول خام برنت قد يصل إلى 100 دولار بنهاية العام
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04637 مقابل الريال الواحد 0٫24711
الدولار: 3٫75105 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97919
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74135
دينار أردني:5٫29741 مقابل الريال الواحد 0٫18877
دينار كويتي: 12٫16480 مقابل الريال الواحد 0٫08221
الريال القطري:1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97066
الدرهم المغربي:0٫36871 مقابل الريال الواحد 2٫71475
الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد8٫23698