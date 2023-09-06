أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02411 مقابل الريال الواحد 0٫24850
الدولار: 3٫75099 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫97921
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74247
دينار أردني: 5٫29732 مقابل الريال الواحد 0٫18878
دينار كويتي: 12٫15950 مقابل الريال الواحد 0٫08224
الريال القطري:1٫03021 مقابل الريال الواحد 0٫97068
الدرهم المغربي:0٫36823 مقابل الريال الواحد 2٫71569
الجنيه المصري:0٫12128 مقابل الريال الواحد 8٫24429