أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ203 ريال إشادات بزخم القطاع غير النفطي السعودي بعد تقرير صندوق النقد أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق إلغاء تجريم الإجهاض في المكسيك نجم برايتون الشاب على رادار مانشستر سيتي شرط محمد العويس للانتقال إلى الشباب 7 ضوابط للاستعداد البدني قبل بدء العمرة تاجر مخدرات يتصل بالشرطة للإبلاغ عن سرقة مخزونه أحمد شوبير: هذا الشرط أجبر ليفربول على بيع محمد صلاح لـ الاتحاد 9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على الأرض
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02411 مقابل الريال الواحد 0٫24850
الدولار: 3٫75099 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫97921
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74247
دينار أردني: 5٫29732 مقابل الريال الواحد 0٫18878
دينار كويتي: 12٫15950 مقابل الريال الواحد 0٫08224
الريال القطري:1٫03021 مقابل الريال الواحد 0٫97068
الدرهم المغربي:0٫36823 مقابل الريال الواحد 2٫71569
الجنيه المصري:0٫12128 مقابل الريال الواحد 8٫24429