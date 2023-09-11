قمة العشرين.. السعودية تملك زمام المبادرة السياسية والاقتصادية والمناخية شوارع نيودلهي تتزين بصور ولي العهد السعودية تقلص ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار عيار 24 بـ 231.80 ريال أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق توقعات بأمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قادة G20: يجب التعاون لمواجهة التحديات المؤثرة على الاقتصاد العالمي استقالة لويس روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫24869
الدولار: 3٫75080 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75909
دينار أردني: 5٫29631 مقابل الريال الواحد 0٫18881
دينار كويتي: 12٫19069 مقابل الريال الواحد 0٫08225
الريال القطري: 1٫03002 مقابل الريال الواحد 0٫97086
الدرهم المغربي: 0٫36853 مقابل الريال الواحد 2٫71611
الجنيه المصري: 0٫12163 مقابل الريال الواحد 8٫22193