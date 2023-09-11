أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫02131 مقابل الريال الواحد 0٫24869

الدولار: 3٫75080 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75909

دينار أردني: 5٫29631 مقابل الريال الواحد 0٫18881

دينار كويتي: 12٫19069 مقابل الريال الواحد 0٫08225

الريال القطري: 1٫03002 مقابل الريال الواحد 0٫97086

الدرهم المغربي: 0٫36853 مقابل الريال الواحد 2٫71611

الجنيه المصري: 0٫12163 مقابل الريال الواحد 8٫22193