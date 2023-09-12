أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫24815
الدولار: 3٫75084 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74498
دينار أردني: 5٫29712 مقابل الريال الواحد 0٫18878
دينار كويتي: 12٫15593 مقابل الريال الواحد 0٫08226
الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي: 0٫36868 مقابل الريال الواحد 2٫71501
الجنيه المصري: 0٫12129 مقابل الريال الواحد 8٫24476