أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫24815

الدولار: 3٫75084 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74498

دينار أردني: 5٫29712 مقابل الريال الواحد 0٫18878

دينار كويتي: 12٫15593 مقابل الريال الواحد 0٫08226

الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي: 0٫36868 مقابل الريال الواحد 2٫71501

الجنيه المصري: 0٫12129 مقابل الريال الواحد 8٫24476