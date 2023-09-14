انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.46 ريال بريق السينما تجذب السعودية والهند على الاستثمار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق الزلازل مقدمات لدخول الأرض مرحلة الغليان الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض مادة معدنية تشبه في هيكلها العظام الحقيقية روائع الأوركسترا السعودية في نيويورك أسرع ببغاء يقود دراجة ويحطم الرقم القياسي بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫02991 مقابل الريال الواحد 0٫24815
الدولار: 3٫75084 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02117 مقابل الريال الواحد 0٫97927
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74498
دينار أردني: 5٫29712 مقابل الريال الواحد 0٫18878
دينار كويتي: 12٫15593 مقابل الريال الواحد 0٫08226
الريال القطري: 1٫03017 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي: 0٫36868 مقابل الريال الواحد 2٫71501
الجنيه المصري: 0٫12129 مقابل الريال الواحد 8٫24476