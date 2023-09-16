أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00367 مقابل الريال الواحد 0٫24977
الدولار: 3٫75104 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97919
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73486
دينار أردني: 5٫29665 مقابل الريال الواحد 0٫18880
دينار كويتي: 12٫13849 مقابل الريال الواحد 0٫08238
الريال القطري: 1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97066
الدرهم المغربي: 0٫36505 مقابل الريال الواحد 2٫73938
الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫24044