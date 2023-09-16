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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫00367 مقابل الريال الواحد 0٫24977

الدولار: 3٫75104 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97919

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73486

دينار أردني: 5٫29665 مقابل الريال الواحد 0٫18880

دينار كويتي: 12٫13849 مقابل الريال الواحد 0٫08238

الريال القطري: 1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97066

الدرهم المغربي: 0٫36505 مقابل الريال الواحد 2٫73938

الجنيه المصري: 0٫12135 مقابل الريال الواحد 8٫24044

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