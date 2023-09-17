أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.98 ريال السبت المقبل بداية فصل الخريف فلكيًا أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يترأس وفد السعودية باجتماعات الأمم المتحدة برشلونة يصعد لـ صدارة الدوري الإسباني بخماسية في بيتيس لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات الفضائية رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00367 مقابل الريال الواحد 0٫24977
الدولار: 3٫75104 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97920
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73486
دينار أردني: 5٫29665 مقابل الريال الواحد 0٫18880
دينار كويتي: 12٫17171 مقابل الريال الواحد 0٫08238
الريال القطري: 1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97066
الدرهم المغربي: 0٫36644 مقابل الريال الواحد 2٫73162
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23769