أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الاثنين ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار أشهر العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫00097 مقابل الريال الواحد 0٫24994

الدولار: 3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02121 مقابل الريال الواحد 0٫97923

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75909

دينار أردني: 5٫29631 مقابل الريال الواحد 66٫73732

دينار كويتي: 12٫16932 مقابل الريال الواحد 0٫08239

الريال القطري: 1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97070

الدرهم المغربي: 0٫36642 مقابل الريال الواحد 2٫73172

الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24186