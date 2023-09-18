الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين توضيح من حساب المواطن بشأن دعم العاطل أسعار الذهب في السعودية.. عيار 21 بـ 203 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين التعاون الخليجي يدعو العراق لمعالجة تطورات اتفاقية خور عبدالله أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 4 مناطق السعودية تقود تحالفًا عالميًّا لحركة عدم الانحياز بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية الوصول للعمل بالرياض تحدٍّ كبير ومطالبات بتفعيل الدوام المرن المسند عن كارثة درنة: الأسباب أرضية وليست سماوية
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، صباح اليوم الاثنين ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار أشهر العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين:
اليورو: 4٫00097 مقابل الريال الواحد 0٫24994
الدولار: 3٫75090 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02121 مقابل الريال الواحد 0٫97923
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75909
دينار أردني: 5٫29631 مقابل الريال الواحد 66٫73732
دينار كويتي: 12٫16932 مقابل الريال الواحد 0٫08239
الريال القطري: 1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97070
الدرهم المغربي: 0٫36642 مقابل الريال الواحد 2٫73172
الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24186