أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00810 مقابل الريال الواحد 0٫24949
الدولار: 3٫75106 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74778
دينار أردني: 5٫29593 مقابل الريال الواحد 0٫18883
دينار كويتي: 12٫14310 مقابل الريال الواحد 0٫08235
الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97066
الدرهم المغربي: 0٫36629 مقابل الريال الواحد 2٫73009
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23747