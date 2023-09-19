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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫00810 مقابل الريال الواحد 0٫24949

الدولار: 3٫75106 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74778

دينار أردني: 5٫29593 مقابل الريال الواحد 0٫18883

دينار كويتي: 12٫14310 مقابل الريال الواحد 0٫08235

الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97066

الدرهم المغربي: 0٫36629 مقابل الريال الواحد 2٫73009

الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23747

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