أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00729 مقابل الريال الواحد 0٫24955
الدولار: 3٫75095 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97919
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74981
دينار أردني: 5٫29278 مقابل الريال الواحد 0٫18894
دينار كويتي: 12٫14737 مقابل الريال الواحد 0٫08232
الريال القطري:1٫03020 مقابل الريال الواحد 0٫97069
الدرهم المغربي:0٫36730 مقابل الريال الواحد 2٫72524
الجنيه المصري:0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23749