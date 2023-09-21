محمد بن سلمان لـ fox news: أحب الغوص والمشي بين الجبال انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وسماء غائمة في 8 مناطق محمد بن سلمان : أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها محمد بن سلمان لـ fox news: نستعد للإعلان عن رؤية 2040 خلال 4 سنوت ميزة خفية في تحديث آي أو إس 17 تجعل هواتف آيفون أكثر سرعة رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا ولي العهد للمتردّدين بزيارة المملكة: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 ولي العهد: في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00729 مقابل الريال الواحد 0٫24955
الدولار: 3٫75095 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97919
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74981
دينار أردني: 5٫29278 مقابل الريال الواحد 0٫18894
دينار كويتي: 12٫14737 مقابل الريال الواحد 0٫08232
الريال القطري:1٫03020 مقابل الريال الواحد 0٫97069
الدرهم المغربي:0٫36730 مقابل الريال الواحد 2٫72524
الجنيه المصري:0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23749