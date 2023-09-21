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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫00729 مقابل الريال الواحد 0٫24955

الدولار: 3٫75095 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97919

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74981

دينار أردني: 5٫29278 مقابل الريال الواحد 0٫18894

دينار كويتي: 12٫14737 مقابل الريال الواحد 0٫08232

الريال القطري:1٫03020 مقابل الريال الواحد 0٫97069

الدرهم المغربي:0٫36730 مقابل الريال الواحد 2٫72524

الجنيه المصري:0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23749

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