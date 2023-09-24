بزوارق وغارة برمائية.. القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.06 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سكان الرياض يستمتعون باستعراضات مبهرة في الجو ومسيرة عسكرية على الأرض ألعاب نارية تضيء سماء المدينة المنورة احتفالًا باليوم الوطني العاصفة أوفيليا تضرب ولايات أمريكية وتهدد بفيضانات الدفاع المدني: أمطار غزيرة وسيول توخوا الحذر مدني الخبر يخمد حريقًا في مركبة في اليوم الوطني.. السعودية تبهر العالم بتقدمها وخطواتها الوثابة نحو المقدمة طرح لوحات مميزة اليوم بمناسبة اليوم الوطني
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫00329 مقابل الريال الواحد 0٫24981
الدولار: 3٫75103 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97920
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73495
دينار أردني: 5٫28917 مقابل الريال الواحد 0٫18907
دينار كويتي: 12٫19396 مقابل الريال الواحد 0٫08237
الريال القطري: 1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97067
الدرهم المغربي: 0٫36518 مقابل الريال الواحد 2٫74104
الجنيه المصري: 0٫12183 مقابل الريال الواحد 8٫20840