أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫00329 مقابل الريال الواحد 0٫24981

الدولار: 3٫75103 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97920

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73495

دينار أردني: 5٫28917 مقابل الريال الواحد 0٫18907

دينار كويتي: 12٫19396 مقابل الريال الواحد 0٫08237

الريال القطري: 1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97067

الدرهم المغربي: 0٫36518 مقابل الريال الواحد 2٫74104

الجنيه المصري: 0٫12183 مقابل الريال الواحد 8٫20840