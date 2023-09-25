أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها في السعودية، اليوم الاثنين ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 3٫99504 مقابل الريال الواحد 0٫25037

الدولار: 3٫75103 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75909

دينار أردني: 5٫29631 مقابل الريال الواحد 66٫73495

دينار كويتي: 12٫13966 مقابل الريال الواحد 0٫08237

الريال القطري: 1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97067

الدرهم المغربي: 0٫36518 مقابل الريال الواحد 2٫74104

الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22843