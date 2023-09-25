جداول الحصص الدراسية للأسبوع السادس لجميع المراحل التعاون الإسلامي تدين تدنيس نسخة من القرآن الكريم في هولندا مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 134 وظيفة أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203.04 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 175 فعالية في الجوف احتفاءً باليوم الوطني السعودية تتجه بمقدراتها نحو النهج التنموي لصناعة نهضة شاملة ومستدامة أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق ترتيب الدوري الإيطالي بعد ختام مباريات الجولة الخامسة
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها في السعودية، اليوم الاثنين ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫99504 مقابل الريال الواحد 0٫25037
الدولار: 3٫75103 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75909
دينار أردني: 5٫29631 مقابل الريال الواحد 66٫73495
دينار كويتي: 12٫13966 مقابل الريال الواحد 0٫08237
الريال القطري: 1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97067
الدرهم المغربي: 0٫36518 مقابل الريال الواحد 2٫74104
الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22843