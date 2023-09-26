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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 3٫97082 مقابل الريال الواحد 0٫25181

الدولار: 3٫75119 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97916

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74545

دينار أردني: 5٫28641 مقابل الريال الواحد 0٫18917

دينار كويتي: 12٫13600 مقابل الريال الواحد 0٫08240

الريال القطري: 1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي: 0٫36654 مقابل الريال الواحد 2٫73093

الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24493

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