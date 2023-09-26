أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97082 مقابل الريال الواحد 0٫25181
الدولار: 3٫75119 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97916
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74545
دينار أردني: 5٫28641 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫13600 مقابل الريال الواحد 0٫08240
الريال القطري: 1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي: 0٫36654 مقابل الريال الواحد 2٫73093
الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24493