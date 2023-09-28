سدايا تُطلق رادار البيانات والذكاء الاصطناعي لوسيد تفتتح أول مصنع سيارات كهربائية في السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق توقعات بأمطار أعلى من الطبيعي خلال الشهرين القادمين تنبيه لعملاء أبشر: أنجزوا خدماتكم المهمة قبل التحديث قنصلية السعودية لدى إسطنبول تنبه المواطنين من فيضانات محتملة تسمم جماعي في زفاف بالعراق بعد كارثة القاعة ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫97082 مقابل الريال الواحد 0٫25181
الدولار: 3٫75119 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97916
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74545
دينار أردني: 5٫28641 مقابل الريال الواحد 0٫18917
دينار كويتي: 12٫13600 مقابل الريال الواحد 0٫08240
الريال القطري: 1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي: 0٫36654 مقابل الريال الواحد 2٫73093
الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24493