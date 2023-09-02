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أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

أسعار العملات

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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اليورو: 4٫05008 مقابل الريال الواحد 0٫24695

الدولار: 3٫75095 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74318

دينار أردني: 5٫29719 مقابل الريال الواحد 0٫18872

دينار كويتي: 12٫15572 مقابل الريال الواحد 0٫08227

الريال القطري: 1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫18878

الدرهم المغربي: 0٫36730 مقابل الريال الواحد 2٫72510

الجنيه المصري: 0٫12162 مقابل الريال الواحد 8٫22255

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