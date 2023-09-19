أسعار النفط تتجاوز سقف الـ 94 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط، متجاوزة سقف الـ94 دولارًا لخام برنت، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بقلة المعروض وزيادة الطلب المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام، في ظل تمديد خفض الإنتاج من قبل أكبر منتجين في “أوبك بلس”.

أسعار النفط قرب 90 دولارًا

وحذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الاثنين، من عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم، ودافع عن تخفيضات أوبك بلس لإمدادات سوق النفط، حسبما نقلت “رويترز”.

وذكر محللو بنك “سيتي جروب” أنه على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع أسعار النفط أعلى 100 دولار لفترة قصيرة، إلا أن الإمدادات من الدول خارج “أوبك”، بما يشمل كندا والبرازيل والأرجنتين وغيانا والنرويج، تعني أن الأسعار قرب 90 دولارًا تبدو غير مستدامة.

الاقتصاد الأمريكي في حالة تباطؤ

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: إنها لا ترى أي علامات على أن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة تباطؤ، لكنها حذرت من أن فشل الكونجرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وأوضحت جانيت يلين، خلال مقابلة مع “سي إن بي سي”، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أسعار النفط، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن أسعار البنزين في المتناول.

النفط الروسي

ووفقًا لما ذكرته “بلومبرج” نقلًا عن مصادر على دراية بالأمر، صدرت شركات النفط الروسية خلال أول 13 يومًا من شهر سبتمبر، حوالي 63 ألف طن من الديزل يوميًّا، بانخفاض 31% عن المتوسط خلال الثلاثين يومًا الأولى من أغسطس.

وارتفع خام “إسبو” الروسي تسليم أكتوبر في الصين، متجاوزًا سعر “برنت” القياسي بمقدار 50 سنتًا، لأول مرة منذ قرار الدول الغربية بتطبيق سقف سعري على النفط الروسي، بحسب مصادر الوكالة.

صعود خام برنت

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.55% بما يعادل 50 سنتًا عند 94.43 دولار للبرميل.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% أو 56 سنتًا، ليسجل 90.58 دولار للبرميل.