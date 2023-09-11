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تسجل أعلى مستوياتها في عام 2023

أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبًا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
أسعار النفط تكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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تتصاعد حالة التفاؤل في سوق النفط بشأن آفاق الأسعار، بعد أن ارتفع خام برنت أعلى 90 دولارًا للبرميل لأول مرة في نحو عشرة أشهر.

صعود أسعار النفط

واستفادت أسعار النفط مؤخرًا من تدابير تحالف “أوبك بلس” لخفض الإمدادات، والتي قدمت الدعم للسوق في مواجهة مخاوف ضعف الطلب.

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ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لتسجل أعلى مستوياتها في عام 2023.

تجاوز 90 دولارًا

نجح خام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر في تجاوز مستوى 90 دولارًا للبرميل عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر 2022، فيما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر  أيضًا أعلى 87 دولارًا للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.

وحقق عقد تسليم الشهر التالي لخامي برنت ونايمكس مكاسب تتجاوز 2% في الأسبوع الماضي.

خام برنت

منذ المستويات المسجلة في شهر يونيو الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعًا يتجاوز 25%، بفضل ارتفاع الطلب العالمي لمستويات قياسية وجهود خفض المعروض.

ويتداول خام برنت أعلى بنحو 5.5% من مستوياته في بداية هذا العام، بعد أن كان متراجعًا في يونيو بنحو 15% مقارنة بالمسجل في نهاية 2022.

تطورات ضعف المعروض

كان الخبر الأبرز في سوق النفط خلال الأسبوع الماضي هو إعلان السعودية وروسيا تمديد الخفض الطوعي لإنتاج وصادرات الخام حتى نهاية العام الجاري.

أعلنت السعودية تمديد خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو، حتى نهاية العام الجاري. بينما ذكرت روسيا أيضًا أنها ستقوم بتمديد تخفيضات تصدير النفط البالغة 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية 2023.

جاء قرار السعودية وروسيا مفاجئاً للمتابعين في سوق النفط، والذين كانوا يتوقعون تمديدًا لمدة شهر فحسب لخفض الإمدادات وليس لنهاية العام.

تمديد خفض الإمدادات

ساهم قرار تمديد خفض الإمدادات في توقعات بارتفاع وتيرة العجز في سوق النفط خلال الربع الأخير من هذا العام.

قال محللون في “سيفنز ريبورت ريسيرش” إن تركيز سوق النفط تحول إلى الوضع الحالي المتمثل في تشدد المعروض وليس المخاطر المتعلقة بالطلب وسط مخاوف الركود. كما يدفع الهبوط القوي لمخزونات النفط الأمريكية في الأسابيع الأخيرة لمزيد من تراجع الإمدادات.

مخزون النفط الأمريكي

وفي سياق متصل، هبطت مخزونات الخام في الولايات المتحدة في آخر 4 أسابيع بشكل ملحوظ تراوح بين 5.9 و10.5 مليون برميل.

على جانب آخر، تقدم التوقعات بقرب انتهاء البنوك المركزية الكبرى من سياسة التشديد النقدي بعض الدعم أيضًا لسوق النفط، مع احتمالية تجنب الركود الاقتصادي والحفاظ على مستويات قوية من الطلب على الخام.

توقعات متفائلة للأسعار

وأشارت توقعات الأسواق إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع الفائدة لما تبقى من هذا العام، مع اتجاه المركزي الأوروبي لزيادة واحدة إضافية لتكاليف الاقتراض.

وأشار كثير من توقعات المحللين إلى استمرار مكاسب النفط في الفترة المقبلة، بدعم نقص المعروض من الخام.

ويعتقد محللون في “سيفنز ريبورت ريسيرش” أن المسار الأكثر احتمالية يتمثل في ارتفاع أسعار النفط بناءً على أساسيات السوق التي تشهد ضعف المعروض، بالإضافة إلى الإشارات الفنية بعد اختراق الأسعار مستويات جديدة في العام الجاري.

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