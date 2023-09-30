أصابع الاتهام تشير إلى واجهات الكلايدنج في حريق حي العليا

شهد حي العليا في العاصمة الرياض، حريقًا هائلًا في واجهة أحد المباني في محيط أحد الفنادق الكبرى، ما تسبب في احتراق 9 مركبات فيما لم يتم الإعلان عن أية إصابات بشرية.

الدفاع المدني يباشر

وعلى الفور هرعت آليات الدفاع المدني إلى الموقع وباشرت الحادث، وتمكنت من محاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا من عمليات إخماد الحريق وعلقت عليها بالقول: إنه تم إخماد حريق في واجهة مبنى سكني بحي العليا بالرياض، ونتج عنه احتراق 9 مركبات، ولا يوجد إصابات.

ولم يكشف الدفاع المدني بعد عن سبب الحريق.

واجهات الكلايدنج

وتداول مرتادو مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورًا من الحريق معلقين عليها بأن السبب وراء ذلك هو واجهات الكلايدنج التي يتم تنفيذها باستعمال ألواح مصنوعة من ثلاث طبقات؛ طبقتين من الألومنيوم يتوسطهما مادة البولي إيثيلين.

وعلى الرغم من الشكل الجمالي لواجهات الكلايدنج، وألوانها المتعددة، إلا أنها في بعض الأحيان قد لا تصمد أمام العواصف القوية وقد تكون عرضة للاحتراق في حال نشب حريق كبير في البناية، كما تتسبب تلك الواجهات في انتشار الأبخرة والغازات الضارة وانتشار الحريق بسرعة.

كود البناء السعودي

يشار أن كود البناء السعودي تضمن اشتراطات محددة لواجهات الكلايدنج منها ما يلي: