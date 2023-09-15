أصحاب متلازمة المربع المفقود يلعبون دور الضحية وهذه أبرز صفاتهم

كشفت مدربة الحياة، عبير الرافعي، صفات أصحاب متلازمة المربع المفقود وأكثر العبارات التي يستخدمونها.

يلعبون دور الضحية

وقالت الرافعي خلال لقائها مع برنامج سيدتي: دائماً الأشخاص التي تركز على الـ 1%، ليس لديهم مسؤولية لتحمل حياتهم وقراراتهم، ودائماً يلعبون دور الضحية.

أصحاب الشكوى

وأضافت: هذا ينطبق على الفئة التي لديها دائماً شكوى كثيرة بحياتهم، ومن صفاتهم أنهم أشخاص لا يتحملون المسؤولية، كثيرو الشكوى واللوم، البحث عن مصادر خارجية يسقط عليها أسباب ذلك.

طريقة التعامل

وأردفت: لا يمكن أن نبتعد عن الناس، ولكن يمكن أن نقوم بتوجيه الطرف الثاني وأن نكون مرآة له، إذا كانت هذه العلاقة مؤذية يمكن تخفيف الاتصال خاصة أن السعادة معدية والتعاسة أيضاً.