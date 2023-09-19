أضرار تجفيف التمور باستخدام المسطاح جماهير الهلال تطالب بإقالة جورجي جيسوس جزيئات ذهب مكهربة لعلاج أكثر أنواع السرطان فتكًا إطلاق اسم ريمات على بوابة عبور الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا دودة صغيرة تلتهم عائلتها بسبب التوتر إلغاء مران النصر والاكتفاء بالتدريبات في الفندق دموع الليبيين لا تجف بعد مرور أسبوع من كارثة الإعصار الفراج: محمد العنزي لن يُغادر أكشن مع وليد الدوسري: ليلة مبهجة بتدشين مشروع الكراج كأضخم مسرعة أعمال تقنية بالشرق الأوسط
حذر الإرشاد الزراعي، التابع لوزارة البيئة، المزارعين من الطرق التقليدية في تجفيف التمور والمتمثلة في استخدام الدعون- المسطــاح- وذلك من خلال وضع التمور على فرش بلاستيكية أو مصنوعة من جريد النخيل وتعريضها للشمس بشكل مباشر ومكشوف.
وأوضح أن هذه الطريقة تغير لونها أثناء تعرضها لفترة طويلة لأشعة الشمس خاصة الأصناف ذات اللون الأصفر- الفاتح- كالخلاص واللولو والبرحي، كما تعرضها للتلوث بالأوساخ والأتربة والحشرات المخزنية، وهذا ما يخفض من قيمتها التسويقية.
ويتم تجفيف التمور في المملكة بطرق حديثة، من بينها تهيئة ظروف مناخية داخل البيت المحمي أو داخل صوبة التجفيف من ناحية ارتفاع درجة الحرارة وثباتها طوال اليوم عند درجة 50- 55 درجة مئوية؛ ما يؤدي إلى سرعة تخلص الثمار من الرطوبة الزائدة عن الحد المعياري.
وهذه الطريقة تحافظ على اللون والنظافة وسرعة التجفيف الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع المردود المادي لدى المزارعين وتشجيعهم على زراعة الأصناف الجيدة للنخيل والمرغوبة لدى المستهلك ويسهل تسويقها.