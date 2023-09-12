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العروض مستمرة حتى 20 سبتمبر

أطفال محاربي السرطان يستمتعون بعروض ديزني أون آيس

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
أطفال محاربي السرطان يستمتعون بعروض ديزني أون آيس
المواطن - فريق التحرير

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نشر المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لقطات من زيارة أطفال محاربي السرطان لعروض ديزني أون آيس.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في منشور عبر منصة إكس: زيارة أطفالنا محاربي السرطان بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لعروض ديزني أون آيس.

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وكانت قد أوضحت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، أن عروض ديزني أون آيس، مستمرة حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنها مليئة بالإثارة والتشويق.

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: لعروض عالمية حصرية مليئة بالإثارة والتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس.

فعاليات متنوعة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه، خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

 

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