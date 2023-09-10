أعضاء الزمالك يحطمون صورة مرتضى منصور

حطم مجموعة من أعضاء نادي الزمالك المصري، صورة مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي وذلك اليوم بعد غلق باب الترشح لرئاسة النادي.

وعرضت لقطات مجموعة من صور تحطيم الصورة الشرفية لـ منصور والتي كانت متواجدة ضمن قائمة رؤساء نادي الزمالك السابقين.

وترشح لانتخابات النادي كل من حسين لبيب وهاني شكري وفاروق جعفر وهشام يكن.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق مهدد بعقوبات جديدة في 7 قضايا أخرى تنتظره بعدما تم إصدار حكم يوم 21 أغسطس الماضي بحسبه 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه مصري.

وكانت محكمة الدائرة الثانية الجنائية الاقتصادية، قضت بحبس منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بعد أن تعدى على موظفة حكومية أثناء تأدية عملها وفقًا لـ صحيفة ” المصري اليوم”.

عقوبات تهدد مرتضى منصور

وذكرت الصحيفة أن منصور مهدد بعقوبات جديدة في 7 قضايا تنتظره لم يتم الحكم فيها، أما حبسه 6 أشهر فكان بسبب اعتدائه على الموظفة الحكومية خلال الفترة من 10 أبريل حتى 14 ديسمبر من عام 2021.

وتوصلت الأحداث في نادي الزمالك حيث قرر أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي الاستقالة من منصبه، كما تقدم كل أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم، وذلك بسبب القضايا التي صدرت ضد النادي منها حجز أرصدة مالية في البنوك لصالح النادي بسبب تواجد مجلس الإدارة السابق برئاسة منصور.

وكان مرتضى منصور قال في الثاني من أغسطس الماضي في مقطع فيديو عبر حسابه في “اليوتيوب”: “أنا خارج المشهد، والانتخابات يوم 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومن يريد الترشح فليتفضل، الأزمة بيني وبين ممدوح عباس اعتبرها انتهت، أنا خارج الزمالك الآن، أنا خارج المشهد، أنا مشجع درجة ثالثة، وستجدني في المدرج”.

وأضاف رئيس الزمالك السابق: “أطالب وزير المالية برفع الحجز عن الزمالك”.