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وفقاً لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 44 و14 مئوية

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 44 و14 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن ومناطق السعودية؛ حيث سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن والصمان أعلى درجة حرارة اليوم بـ44 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: مكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن والصمان 44 مئوية، وادي الدواسر والعلا 43 مئوية، التنهات وشرورة والأحساء والدهناء 42 مئوية، الرياض وبريدة وعرعر وسكاكا وينبغ ورفحاء 41 مئوية، الدمام وتبود والدوادمي والمجمعة 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 18 مئوية، طريف 20 مئوية، الباحةلباحة وطريف والقريات 21 مئوية، تبوك والطائف 24 مئوية، بريدة وحائل وعرعر والتنهات والمجمعة 25 مئوية، نجران والدوادمي والصمان ورفحاء والدهناء 26 مئوية، الرياض وحفر الباطن وبيشة 27 مئوية.

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