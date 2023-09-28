أعمال نهب وتخريب تجتاح المتاجر في فيلادلفيا

نوع جديد من العناكب الضخمة تلمع مثل جوهرة زرقاء حضور جماهيري كبير لأول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة 116 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة تجربة تثبت وصول حرارة آيفون 15 برو إلى 40 درجة مئوية الجماهير تترقب حوار خالد الثنيان الليلة مع تركي العجمة وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل سر مقولة في تشرين نودع العنب والتين وظائف شاغرة بفروع شركة EY في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات
أكدت وسائل إعلام أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على ما لا يقل عن 20 شخصًا بعد تخريب وسرقة متاجر في ولاية فيلادلفيا الأربعاء، مما زاد من القلق بشأن موجة من سرقات محال التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن متاجر أبل و”لولوليمون” و”فوت لوكر” تعرضوا للنهب، حيث رصدت كاميرات مراقبة الحوادث وانتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكمل القائم بأعمال مفوض الشرطة جون ستانفورد لشبكة “إن بي سي 10 فيلادلفيا” أن السبب في ذلك هو “مجموعة من الانتهازيين المجرمين”.