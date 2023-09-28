أعمال نهب وتخريب تجتاح المتاجر في فيلادلفيا

أكدت وسائل إعلام أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على ما لا يقل عن 20 شخصًا بعد تخريب وسرقة متاجر في ولاية فيلادلفيا الأربعاء، مما زاد من القلق بشأن موجة من سرقات محال التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن متاجر أبل و”لولوليمون” و”فوت لوكر” تعرضوا للنهب، حيث رصدت كاميرات مراقبة الحوادث وانتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكمل القائم بأعمال مفوض الشرطة جون ستانفورد لشبكة “إن بي سي 10 فيلادلفيا” أن السبب في ذلك هو “مجموعة من الانتهازيين المجرمين”.