أفضل 10 جامعات سعودية في تصنيف تايمز 2024

تضمن مؤشر مجلة تايمز لتصنيف أفضل الجامعات العالمية 10 جامعات سعودية، 5 منها ضمن أفضل 500 على مستوى العالم.

10 جامعات سعودية

وجاءت قائمة الـ 10 جامعات السعودية في تصنيف أفضل الجامعات لعام 2024 كالآتي:

1- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

2- جامعة الملك عبدالعزيز

3- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

4- جامعة الملك سعود

5- جامعة الأمير سلطان

6- جامعة الفيصل

7- جامعة الملك خالد

8- جامعة الطائف

9- جامعة حائل

10- جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الجامعات العالمية

أما فيما يخص تصنيف الجامعات العالمية 2024 فقد جاء ترتيب أفضل 10 جامعات عالمية كالآتي:

– جامعة أكسفورد في المرتبة الأولى لعام 2024 من المملكة المتحدة.

– جامعة ستانفورد من أمريكا والتي احتلت المرتبة الثالثة لعام 2023.

– معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي تقدم مركزين عن عام 2023.

– جامعة هارفارد من الولايات المتحدة.

– جامعة كامبريدج متراجعة مركزين حيث احتلت المركز الثالث في 2023، بينما المركز الخامس لعام 2024.

– جامعة برنستون من الولايات المتحدة متقدمة مركزًا واحدًا مقارنة بعام 2023.

– معهد كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

– إمبريال كوليدج لندن بالمملكة المتحدة.

– جامعة كاليفورنيا – بيركلي بالولايات المتحدة.

– جامعة Yale بالولايات المتحدة.

تصنيف شنغهاي

وليس هذا هو الإنجاز الأول للجامعات السعودية هذا العام، فقد ارتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيف العالمي للجامعات شنغهاي، لعام 2023 إلى 12 جامعة سعودية مقارنةً بـ 7جامعات في العام 2022 حسب آخر نسخة من التصنيف، وذلك بعد إدراج خمس جامعات سعودية في تصنيف هذا العام.

الجامعات المدرجة في تصنيف شنغهاي

وجاءت الجامعات المدرجة في التصنيف على النحو التالي: جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الطائف، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك خالد، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الفيصل، جامعة القصيم، جامعة أم القرى، جامعة الجوف.