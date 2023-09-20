أكاديمية المباحث العامة تفتح باب القبول على الوظائف العسكرية

أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال).

ومن المقرر أن يتم التسجيل بدءًا من السبت المقبل ولمدة 5 أيام عبر بوابة التوظيف (أبشر- توظيف).

تفاصيل وظائف أكاديمية المباحث العامة

وأوضحت الأكاديمية التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه في الإنفوجراف التالي: