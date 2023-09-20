أكاديمية المباحث العامة تفتح باب القبول على الوظائف العسكرية

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أعلنت أكاديمية المباحث العامة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال).
ومن المقرر أن يتم التسجيل بدءًا من السبت المقبل ولمدة 5 أيام عبر بوابة التوظيف (أبشر- توظيف).
وأوضحت الأكاديمية التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه في الإنفوجراف التالي: