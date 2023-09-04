الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيسة تنزانيا عرض اتحادي بـ200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح أكاديمية طويق تتيح 8 مجالات في حملة خذ العلم فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات فرق السعودية وإيران على أراضيهما مدني الرياض يخمد حريقًا في 3 ورش بالصناعية القديمة الشنيف: أول إقالة في دوري روشن تمت! 6 أسباب تؤدي إلى نزيف العين الشهراني: محمد كنو مستمر مع الهلال درجات الحرارة تصل 49 مئوية على منطقتين غدًا
أطلقت أكاديمية طويق حملة “خذ العلم” والتي تتضمن بدء التسجيل في أكثر من 50 معسكرًا وبرامج منتهية بالتوظيف للمتميزين في أبرز مجالات التقنية الحديثة بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.
وتنطلق معسكرات وبرامج أكاديمية طويق من احتياجات سوق العمل وذلك عبر دراسات استشراف وظائف سوق العمل السعودي، مسح أكاديمية طويق للشركاء، والشواغر الوظيفية في برامج التوظيف.
وتهدف الحملة إلى تمكين المتدربين بالمهارات التقنية اللازمة لوظائف المستقبل، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، حيث يتم التسجيل فيها من (هنا).
ومن أبرز المجالات في خذ العلم التي تقدمها أكاديمية طويق هي:
– الأمن السيبراني
– الحوسبة السحابية
– الذكاء الاصطناعي
– علم البيانات
– التصميم والتصنيع الرقمي
– تقنيات الميتافيرس
– البرمجة
– تجربة المستخدم
– مسار الجامعيين
– مسار الخريجين
– مسار الموظفين
– مسار الناشئين
ونشرت أكاديمية طويق، مقطع فيديو لأحد متدربي طويق ويدعى أنس والذي أصبح اليوم مدربًأ معتمدًا من أمازون في مجال الحوسبة السحابية، وذلك بعد الدعم والدخول في معسكرات طويق.
أنس، بدأ كمتدرب في طويق ..
واليوم مدرب معتمد من أمازون في مجال الحوسبة السحابية.#خذ_العلم من أهله!
سجل الحين: https://t.co/VC4TDbdiqr pic.twitter.com/CFCXPxSulc
— أكاديمية طويق (@TuwaiqAcademy) September 4, 2023