أكاديمية طويق تتيح 8 مجالات في حملة خذ العلم

أطلقت أكاديمية طويق حملة “خذ العلم” والتي تتضمن بدء التسجيل في أكثر من 50 معسكرًا وبرامج منتهية بالتوظيف للمتميزين في أبرز مجالات التقنية الحديثة بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية.

برامج أكاديمية طويق

وتنطلق معسكرات وبرامج أكاديمية طويق من احتياجات سوق العمل وذلك عبر دراسات استشراف وظائف سوق العمل السعودي، مسح أكاديمية طويق للشركاء، والشواغر الوظيفية في برامج التوظيف.

وتهدف الحملة إلى تمكين المتدربين بالمهارات التقنية اللازمة لوظائف المستقبل، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، حيث يتم التسجيل فيها من (هنا).

مجالات خذ العلم

ومن أبرز المجالات في خذ العلم التي تقدمها أكاديمية طويق هي:

– الأمن السيبراني

– الحوسبة السحابية

– الذكاء الاصطناعي

– علم البيانات

– التصميم والتصنيع الرقمي

– تقنيات الميتافيرس

– البرمجة

– تجربة المستخدم

المسارات:

– مسار الجامعيين

– مسار الخريجين

– مسار الموظفين

– مسار الناشئين

ونشرت أكاديمية طويق، مقطع فيديو لأحد متدربي طويق ويدعى أنس والذي أصبح اليوم مدربًأ معتمدًا من أمازون في مجال الحوسبة السحابية، وذلك بعد الدعم والدخول في معسكرات طويق.