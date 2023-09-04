أكاديمية طويق تعلن عن 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً

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أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً مع (شهادة مُعتمدة) للطلاب والطالبات، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– البرمجة.
– الأمن السيبراني.
– الحوسبة السحابية.
– الذكاء الاصطناعي.
– التصميم والتصنيع الرقمي.
– علم البيانات.
– تقنيات الميتافيرس.
– تجربة المستخدم.
التفاصيل:
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– أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تأسيسها في أغسطس 2019م، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها.
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