أكاديمية طويق تعلن عن 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً

أعلنت أكاديمية طويق التابعة (للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) عن إقامة 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً مع (شهادة مُعتمدة) للطلاب والطالبات، وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المجالات التدريبية:

– البرمجة.

– الأمن السيبراني.

– الحوسبة السحابية.

– الذكاء الاصطناعي.

– التصميم والتصنيع الرقمي.

– علم البيانات.

– تقنيات الميتافيرس.

– تجربة المستخدم.

التفاصيل:

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نبذة عن الأكاديمية :

– أكاديمية طويق هي مؤسسة تعليمية مقرّها مدينة الرياض، أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن تأسيسها في أغسطس 2019م، وتتخذ من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مقرًا لها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا