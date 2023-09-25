أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في حفر الباطن يحتفلون باليوم الوطني

اتشحت 615 مدرسة باللون الأخضر صباح اليوم الاثنين في حفر الباطن، حيث انطلقت فعاليات وبرامج احتفالات المدارس التابعة لإدارة التعليم بالمحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة بمشاركة 129673 طالبًا وطالبة بالإضافة للكادر التعليمي والإداري في المدارس وبمشاركة قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، تحت شعار «نحلم ونحقّق» والتي ستستمر فعالياتها حتى الخميس 13 ربيع الأول الجاري.

احتفالات تعليم حفر الباطن

وأوضح المتحدث باسم تعليم حفر الباطن الأستاذ إبراهيم السليمان أن الفعاليات والبرامج التي سيتم تنفيذها في المدارس وسط متابعة وإشراف قسم نشاط الطلاب والطالبات تحوي عددًا من البرامج أبرزها: «القائد القدوة»، ورسومات طلابية وطنية، و«حارة أجدادي»، ولوحات إنشادية، ومنافسات رياضية وطنية، بالإضافة لفعاليات «نحلم ونحقق» و «عاشقينك يا وطن» و«جزر وطن» و«دون حدك يا وطن» و«البيرق» و«تلوين العلم السعودي بالتقنية الحديثة» ومعارض مدرسية وعدد من الأوبريتات والفلوكلورات الشعبية.

برامج وفعاليات اليوم الوطني

وأضاف السليمان أن البرامج والفعاليات تتم بمشاركة فاعلة ومميزة من شركاء النجاح – أسرة الطالب والطالبة- بهدف تعزيز قيمة حب الوطن والانتماء والولاء للوطن والقيادة، فضلًا عن استحضار ما قام به المؤسس ورجاله في سبيل لم الشتات وتوحيد البلاد والعباد تحت قيادة رشيدة.

وأوضح المتحدث لتعليم حفر الباطن: أن هناك عددًا من البرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها انطلاقًا من اليوم وحتى الخميس تشمل حفلًا مركزيًا بمشاركة مدارس المحافظة بالإضافة لمعرض فني مصاحب ومنصة تصوير وأركان مميزة في كافة جنبات وأقسام الإدارة.