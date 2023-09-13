أكثر من 3800 قتيل في درنة الليبية

أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق ليبيا، اليوم الأربعاء بمقتل أكثر من 3800 شخص حتفهم في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية.

تمّ دفن 3190

وذكر الملازم طارق الخراز أن سلطات الشرق الليبي أحصت إلى الآن مقتل 3840 شخصًا تمّ دفن 3190 منهمًا، مشيرًا إلى أن من بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودان ومصر.

وشهدت ليبيا أسوأ نكباتها، بعد سقوط قرابة 6 آلاف قتيل، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين إثر السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة، وأدت لانهيار سدود وجرفت بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع مدينة درنة الساحلية الواقعة شرق البلاد.

من جهته، كشف وزير الداخلية الحكومة المكلفة من البرلمان عن بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها جراء الفيضانات كما أكد تشكيل مراكز لاستقبال البلاغات عن المفقودين لافتًا إلى بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها، منوهًا إلى أن عدد الوفيات في درنة تجاوز الـ 5300 شخص، بحسب موقع العربية.