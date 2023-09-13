أكثر من 3800 قتيل في درنة الليبية إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني إسرائيل تصبح جمهورية موز بسبب معركة الإصلاحات القضائية طفل يبتلع 8 إبر حقن والأطباء ينقذونه الصين تلمح إلى مشكلات أمنية في هواتف أيفون شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن لديه أكثر من زوجة جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية مليون قطة ضالة يثيرون الرعب بشوارع نيويورك عشرات القتلى والمصابين في حريق بمبنى سكني بفيتنام معرض الدفاع العالمي يعلن حجز كامل المساحة المخصصة للعرض في نسخته الثانية
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق ليبيا، اليوم الأربعاء بمقتل أكثر من 3800 شخص حتفهم في الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية.
وذكر الملازم طارق الخراز أن سلطات الشرق الليبي أحصت إلى الآن مقتل 3840 شخصًا تمّ دفن 3190 منهمًا، مشيرًا إلى أن من بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودان ومصر.
وشهدت ليبيا أسوأ نكباتها، بعد سقوط قرابة 6 آلاف قتيل، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين إثر السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة، وأدت لانهيار سدود وجرفت بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع مدينة درنة الساحلية الواقعة شرق البلاد.
من جهته، كشف وزير الداخلية الحكومة المكلفة من البرلمان عن بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها جراء الفيضانات كما أكد تشكيل مراكز لاستقبال البلاغات عن المفقودين لافتًا إلى بلاغات عن فقدان عائلات بكاملها، منوهًا إلى أن عدد الوفيات في درنة تجاوز الـ 5300 شخص، بحسب موقع العربية.