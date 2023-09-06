أكثر من 5500 مسجل في هاكاثون الصناعة

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن إحصائيات مرحلة التسجيل في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة”، الذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات؛ لتقديم حلولهم الإبداعية والابتكارية للتحديات التي تواجه المُصنعين الوطنيين.

عدد المسجلين

ووصل عدد المسجلين في النسخة الثانية من الهاكاثون الذي انطلق من 13 إلى 31 أغسطس، 5575 مُسجِّلاً ، حيث بلغ عدد أعضاء الفرق المُسجّلَة 3892 عضوًا، فيما وصل عدد قادة الفرق إلى 1683 قائدًا، شكّل عدد الذكور منهم 730 قائدًا، فيما جاء عدد الإناث 953 قائدة، واستحوذت الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً على النسبة الأكبر من عدد القادة بـ 1110 أشخاص.

3 مسارات

ويطرح “هاكاثون الصناعة 2023” تحديات المُصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي: التصميم، والإنتاج، والاستدامة، حيث بلغ عدد المُسجلين في مسار التصميم 2349 مُسجّلاً، والاستدامة 1776 مُسجّلاً، والإنتاج 1450 مُسجّلاً.

4 مراحل

وتتضمن رحلة المشاركين في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة” 4 مراحل، الأولى “التسجيل” والتي بدأت من 13 إلى 31 أغسطس، والثانية “الفرز” من 1 إلى 4 سبتمبر والتي تُحدَّد فيها الفِرَق التي ستتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، والثالثة “المعسكر التدريبي” الذي يشمل إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية للمشاركين يوميّ 14 و15 سبتمبر، ليُختَتَم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمّن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر.

مليون ريال جوائز

يُذكر أن مجموع جوائز “هاكاثون الصناعة” لعام 2023م، يبلغ أكثر من مليون ريال سعودي، توزّع على الفائزين والمشاركين، كما تُقام النسخة الثانية من الهاكاثون بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً مالياً، وشركة سبكيم بصفتها راعٍ بلاتيني.