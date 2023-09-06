Icon

جامعة الأميرة نورة تُنظِّم يوم المهنة 2023 بشعار طموح متجدد Icon “المياه الوطنية” تنفذ خطوط مياه رئيسية في الرياض بتكلفة 84 مليون ريال Icon شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة Icon مشروع الحديد الأخضر قريبًا في السعودية Icon معلم يساعد طالباً مقعداً بمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم Icon بدء التقديم على الشهادة الاحترافية بالتعليم الإلكتروني Icon نائب وزير الخارجية يرأس وفد السعودية في اجتماع الحوار العربي الياباني Icon 5 أطعمة مفيدة لصحة الدماغ وتحسن حالتك المزاجية Icon إنقاذ ثمانينية من فشل في عضلة القلب Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر 3 مسارات: التصميم والإنتاج والاستدامة

أكثر من 5500 مسجل في هاكاثون الصناعة

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
أكثر من 5500 مسجل في هاكاثون الصناعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، عن إحصائيات مرحلة التسجيل في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة”، الذي يهدف إلى استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات؛ لتقديم حلولهم الإبداعية والابتكارية للتحديات التي تواجه المُصنعين الوطنيين.

عدد المسجلين

ووصل عدد المسجلين في النسخة الثانية من الهاكاثون الذي انطلق من 13 إلى 31 أغسطس، 5575 مُسجِّلاً ، حيث بلغ عدد أعضاء الفرق المُسجّلَة 3892 عضوًا، فيما وصل عدد قادة الفرق إلى 1683 قائدًا، شكّل عدد الذكور منهم 730 قائدًا، فيما جاء عدد الإناث 953 قائدة، واستحوذت الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً على النسبة الأكبر من عدد القادة بـ 1110 أشخاص.

قد يهمّك أيضاً
شراكات واتفاقات جديدة لـ مدن بـ 10 مليارات ريال

شراكات واتفاقات جديدة لـ مدن بـ 10 مليارات ريال

جموع غفيرة من شعب الغابون تتدفق للشوارع ترحيبًا بالانقلاب

جموع غفيرة من شعب الغابون تتدفق للشوارع ترحيبًا بالانقلاب

3 مسارات

ويطرح “هاكاثون الصناعة 2023” تحديات المُصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي: التصميم، والإنتاج، والاستدامة، حيث بلغ عدد المُسجلين في مسار التصميم 2349 مُسجّلاً، والاستدامة 1776 مُسجّلاً، والإنتاج 1450 مُسجّلاً.

4 مراحل

وتتضمن رحلة المشاركين في النسخة الثانية من “هاكاثون الصناعة” 4 مراحل، الأولى “التسجيل” والتي بدأت من 13 إلى 31 أغسطس، والثانية “الفرز” من 1 إلى 4 سبتمبر والتي تُحدَّد فيها الفِرَق التي ستتأهل إلى مرحلة المعسكر التدريبي، والثالثة “المعسكر التدريبي” الذي يشمل إقامة ورش عمل حضورية وجلسات إرشادية للمشاركين يوميّ 14 و15 سبتمبر، ليُختَتَم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمّن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر.

مليون ريال جوائز

يُذكر أن مجموع جوائز “هاكاثون الصناعة” لعام 2023م، يبلغ أكثر من مليون ريال سعودي، توزّع على الفائزين والمشاركين، كما تُقام النسخة الثانية من الهاكاثون بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وبنك الرياض بصفته شريكاً مالياً، وشركة سبكيم بصفتها راعٍ بلاتيني.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف