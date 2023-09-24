ألعاب نارية تضيء سماء المدينة المنورة احتفالًا باليوم الوطني

أضاءت الألعاب النارية مساء أمس سماء المدينة المنورة, ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩٣ للمملكة تحت شعار ” نحلم ونحقق ” بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

وشهدت حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.