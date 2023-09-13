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في المباراة الأولى للمدرب رودي فولر

ألمانيا تستعيد عافيتها على حساب منتخب فرنسا وديًّا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
ألمانيا تستعيد عافيتها على حساب منتخب فرنسا وديًّا
المواطن - محمد سمعه

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استعاد المنتخب الألماني عافيته بعد سلسلة من الهزائم، بالفوز مساء الثلاثاء وديًّا على منتخب فرنسا بهدفين لهدف.

ملخص مباراة ألمانيا ضد منتخب فرنسا 

البداية كانت نارية من قبل المنتخب الألماني الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب توماس مولر في الدقيقة الرابعة.

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وانتهى الشوط الأول بتفوق الألمان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجلت ألمانيا الهدف الثاني عبر اللاعب ليروي ساني في الدقيقة الـ 87، ثم قلص منتخب فرنسا الفارق عبر اللاعب أنطوان جريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90.

وتعد هذه المباراة هي أول مباراة للمدرب رودي فولر، الذي تولى مسؤولية تدريب ألمانيا بعد إقالة هانز فليك.

منتخب فرنسا وألمانيا - 1

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأحد الماضي، إقالة المدرب هانز فليك من تدريب ألمانيا الأول لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة السبت الماضي من منتخب اليابان.

وقبل إقالته، علق فليك على هزيمة ألمانيا من اليابان قبل انطلاق يورو 2024 قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقًا رائعًا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.

ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأت المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.

وشدد المدرب الألماني على أحقية منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز، مشيرًا إلى ارتكاب لاعبي المانشافات مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.

توماس مولر - ألمانيا وفرنسا

 

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