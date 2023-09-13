ألمانيا تستعيد عافيتها على حساب منتخب فرنسا وديًّا

ألمانيا تستعيد عافيتها على حساب منتخب فرنسا وديًّا ثلث سكان العالم بدون إنترنت الفريق البسامي يرأس وفد السعودية في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون انخفاض مخزونات النفط العالمية يدفع سعر خام برنت لـ 93 دولارًا روبوت لمكافحة الحرائق في جناح الداخلية بمعرض سيتي سكيب العالمي مباراة الحزم تُقدم موعد انتخابات الشباب 24 ساعة ملك المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بالدم الداخلية تستعرض بوابة سلامة لزوار معرض سيتي سكيب العالمي إسبان يناشدون STC بتحسين تغطية الاتصالات حظر بيع آيفون 12 بفرنسا بسبب الموجات الكهرومغناطيسية
استعاد المنتخب الألماني عافيته بعد سلسلة من الهزائم، بالفوز مساء الثلاثاء وديًّا على منتخب فرنسا بهدفين لهدف.
البداية كانت نارية من قبل المنتخب الألماني الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب توماس مولر في الدقيقة الرابعة.
وانتهى الشوط الأول بتفوق الألمان بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، سجلت ألمانيا الهدف الثاني عبر اللاعب ليروي ساني في الدقيقة الـ 87، ثم قلص منتخب فرنسا الفارق عبر اللاعب أنطوان جريزمان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 90.
وتعد هذه المباراة هي أول مباراة للمدرب رودي فولر، الذي تولى مسؤولية تدريب ألمانيا بعد إقالة هانز فليك.
وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأحد الماضي، إقالة المدرب هانز فليك من تدريب ألمانيا الأول لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة السبت الماضي من منتخب اليابان.
وقبل إقالته، علق فليك على هزيمة ألمانيا من اليابان قبل انطلاق يورو 2024 قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقًا رائعًا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.
ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأت المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.
وشدد المدرب الألماني على أحقية منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز، مشيرًا إلى ارتكاب لاعبي المانشافات مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.