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أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركه أمازون العالمية عن احتياجها إلى الشباب السعودي من (رجال / نساء) لشغل وظائف شاغرة في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أمين مستودع.

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التفاصيل:

1- مدة العقد: ثلاثة أشهر.
2- راتب شهري مجزٍ + تأمين صحي + تأمين اجتماعي.
3- تاريخ البدء: ابتداء من 17 سبتمبر.
4- توقيت الورديات: 8 ساعات عمل فقط.
5- أيام العمل: 5 أيام عمل فقط.
6- تتطلب الوظيفة نشاط بدني مثل الوقوف لفترات طويلة، المشي، حمل بعض المنتجات أثناء العمل والتي قد يصل وزنها إلى 22 كجم كحد أقصى.

المتطلبات:

1- التقديم فقط للسعوديين.
2- المؤهل الدراسي: ثانوي عام أو أكثر.
3- السن: من 18 سنة.
ملاحظة:

– يجب ملء الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/25هـ الموافق 2023/09/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (التقديم فقط للسعوديين): اضغط هنا

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