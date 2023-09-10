أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

أعلنت شركه أمازون العالمية عن احتياجها إلى الشباب السعودي من (رجال / نساء) لشغل وظائف شاغرة في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أمين مستودع.

التفاصيل:

1- مدة العقد: ثلاثة أشهر.

2- راتب شهري مجزٍ + تأمين صحي + تأمين اجتماعي.

3- تاريخ البدء: ابتداء من 17 سبتمبر.

4- توقيت الورديات: 8 ساعات عمل فقط.

5- أيام العمل: 5 أيام عمل فقط.

6- تتطلب الوظيفة نشاط بدني مثل الوقوف لفترات طويلة، المشي، حمل بعض المنتجات أثناء العمل والتي قد يصل وزنها إلى 22 كجم كحد أقصى.

المتطلبات:

1- التقديم فقط للسعوديين.

2- المؤهل الدراسي: ثانوي عام أو أكثر.

3- السن: من 18 سنة.

ملاحظة:

– يجب ملء الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/02/25هـ الموافق 2023/09/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (التقديم فقط للسعوديين): اضغط هنا