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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أماكن توافر عربات الدفع اليدوي في المسجد الحرام.
وقالت وزارة الحج والعمرة في منشور عبر منصة إكس، إنه تيسيرًا على المعتمرين المرضى وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، تتوفر عرفات الدفع اليدوي مجانًا، في عدة مواقع من المسجد الحرام، وهي:
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو 2023، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على طلب التصريح.