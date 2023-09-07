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أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بروضة هباس
المواطن - فريق التحرير

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طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية روضة هباس، اليوم، 11 فرصة استثمارية متنوعة في مواقع متعددة من خلال منصة “فرص”.

المواقع الاستثمارية

وأوضحت الأمانة، أنَّ المواقع الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات فئة ( أ ) على مساحة 28,649 مترًا مربعًا، وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم بمساحة 15,587 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة فندق سكني على مساحة 10,000 متر مربع، ومجمع تجاري بمساحة 2,000 متر مربع، وقصر أفراح على طريق أعيوج بمساحة 10,000 متر مربع، ومقهى على طريق أعيوج بمساحة 10,000 متر مربع، ومحطة محروقات على طريق أعيوج فئة ( أ ) بمساحة 10,000 متر مربع، وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية بمواقع متعددة، و3 أكشاك بعدة مواقع.

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بوابة الاستثمار بلدي

ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

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