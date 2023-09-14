صفقتان خاصتان في سوق نمو بقيمة 2 مليون أمانة الرياض تعلن عن وظائف مراقبين ومراقبات عبر تمهير إيلون ماسك يستفز تايوان بخطأ لا يُغتفر زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا الأرصاد: المُتداول عن تأثر السعودية بالأعاصير إثارة إعلامية وغير صحيح مطارات الدمام تكرم شركاء النجاح ومنسوبيها المتميزين الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس بحر درنة يلفظ عشرات الجثث إلى الشواطئ هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
أعلنت أمانة منطقة الرياض (بلدية ثادق) عن فتح باب التقديم عن وظائف (مراقبين / مراقبات) بمسمى (مراقب مجتمعي) لحملة البكالوريوس للعمل على رصد التشوه البصري بعدد (10) وظائف عبر برنامج (تمهير) وذلك على التفاصيل والشروط التالية:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة البكالوريوس.
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.
– لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3000) ريال شهريًا.
– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
– دورات تدريبية إلكترونية.
– شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.
يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2 هـ: اضغط هنا ويستمر التقديم لمدة (30) يوماً.