أمانة الرياض تعلن عن وظائف مراقبين ومراقبات عبر تمهير

أعلنت أمانة منطقة الرياض (بلدية ثادق) عن فتح باب التقديم عن وظائف (مراقبين / مراقبات) بمسمى (مراقب مجتمعي) لحملة البكالوريوس للعمل على رصد التشوه البصري بعدد (10) وظائف عبر برنامج (تمهير) وذلك على التفاصيل والشروط التالية:

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة البكالوريوس.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

المكافآت الشهرية والمزايا:

– لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3000) ريال شهريًا.

– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

– دورات تدريبية إلكترونية.

– شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

نبذة عن تمهير:

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2 هـ: اضغط هنا ويستمر التقديم لمدة (30) يوماً.