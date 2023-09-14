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أمانة الرياض تعلن عن وظائف مراقبين ومراقبات عبر تمهير

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
أمانة الرياض تعلن عن وظائف مراقبين ومراقبات عبر تمهير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة منطقة الرياض (بلدية ثادق) عن فتح باب التقديم عن وظائف (مراقبين / مراقبات) بمسمى (مراقب مجتمعي) لحملة البكالوريوس للعمل على رصد التشوه البصري بعدد (10) وظائف عبر برنامج (تمهير) وذلك على التفاصيل والشروط التالية:

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة البكالوريوس.
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

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المكافآت الشهرية والمزايا:

– لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3000) ريال شهريًا.
– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
– دورات تدريبية إلكترونية.
– شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

نبذة عن تمهير:

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/2 هـ: اضغط هنا ويستمر التقديم لمدة (30) يوماً.

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