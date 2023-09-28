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يوفر 2783 قطعة أرض سكنية وتجارية

أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
أمانة العاصمة المقدسة تعتمد مخطط روشن بمساحة 2.5 مليون م2
المواطن - واس

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اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط (روشن) التابع لصندوق الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان (طريق مكة جدة السريع)، الذي سينفّذ على مساحة (2.577.496 م2).

آلاف القطع السكنية والتجارية

ويوفر مخطط روشن (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة، وتحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب أنه سيشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها.

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آلية اعتماد المخططات

وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري وخلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات حيوية مختلفة بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة، تضم أفضل المرافق والخدمات التي تشمل الحدائق وطرق المشاة ومسارات الدراجات الهوائية والمطاعم والمقاهي والمدارس والمساجد، بتصاميم مستلهمة من التراث الأصيل، وبأساليب الحياة العصرية، ووفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.

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