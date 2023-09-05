أمانة العاصمة المقدسة: لا تعديل بالصكوك الزراعية إلى سكنية

وظائف في شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر نيابة عن الملك سلمان.. نائب أمير مكة يكرّم الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن غدًا انطلاق حصص اللغة الصينية بمدارس المدينة المنورة محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل الفاشينستا المتسببة في وفاة شخصين السعودية تنضم لاتفاقية البيع القضائي للسفن جامعة الأميرة نورة تعلن عن معرض للتوظيف بمشاركة 50 جهة حكومية المياه مثالًا.. اهتمام السعودية بحياة البشر يتجاوز حدود الوطن ضبط مقيم لتلويثه وسطًا بيئيًا في تبوك سيارة تقتحم مطعماً في تكساس وتصيب 23 شخصاً الخطوط السعودية تعلن فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية
نفت أمانة العاصمة المقدسة عملية البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لـ أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن ذلك لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات، مؤكداً أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، ولم يصدر أي توجيه حتى الآن بالبدء في استقبال الطلبات.