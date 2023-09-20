معايير تسجيل المواقع في قائمة يونسكو أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93 وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات القيمة المضافة الفرق بين الاحتراق الوظيفي وضغوط العمل 33 ألف منافسة تتسابق للظفر بـ319 منتجاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية تحذير: أمطار غزيرة ورياح شديدة بمكة والباحة شركة إيكيا تعلن عن وظائف في 3 مدن محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز
أطلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة حملة ميدانية لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93 على الطرق العامة والميادين والمنتزهات بالإضافة إلى حزمة من الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة .
وتواصل أمانة القصيم والبلديات التابعة لها تجميل وتحسين الشوارع بالأعلام واللوحات وكذلك أعمال إضاءة الزينة حيث تضمنت الاستعدادات تنفيذ (687) لوحة إعلانية بالهوية البصرية الموحدة على الطرق العامة والميادين بالإضافة إلى (94) شاشة تلفزيونية بالطرق العامة ومباني البلدية وتنفيذ الإضاءة التجميلية لعدد (245) في المباني والجسور، وتركيب ما يقارب (15574) علماً وطنياً وإضاءة (16134) عمود إنارة بالإنارة التجميلية.
الجدير بالذكر أن أمانة القصيم وبلدياتها قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني 93 في كافة أنحاء المنطقة، حيث سخرت الأمانة و بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية بإشراف ومتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي الذي حرص على الاستعداد المبكر لهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء الوطن وإدخال السرور على نفوس المواطنين بحزمة أنشطة وفعاليات هادفة.