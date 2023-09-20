أمانة القصيم تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93

أطلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة حملة ميدانية لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 93 على الطرق العامة والميادين والمنتزهات بالإضافة إلى حزمة من الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة .

الاحتفاء باليوم الوطني

وتواصل أمانة القصيم والبلديات التابعة لها تجميل وتحسين الشوارع بالأعلام واللوحات وكذلك أعمال إضاءة الزينة حيث تضمنت الاستعدادات تنفيذ (687) لوحة إعلانية بالهوية البصرية الموحدة على الطرق العامة والميادين بالإضافة إلى (94) شاشة تلفزيونية بالطرق العامة ومباني البلدية وتنفيذ الإضاءة التجميلية لعدد (245) في المباني والجسور، وتركيب ما يقارب (15574) علماً وطنياً وإضاءة (16134) عمود إنارة بالإنارة التجميلية.

الجدير بالذكر أن أمانة القصيم وبلدياتها قد بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد للاحتفال باليوم الوطني 93 في كافة أنحاء المنطقة، حيث سخرت الأمانة و بلديات المنطقة كل القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية بإشراف ومتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي الذي حرص على الاستعداد المبكر لهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء الوطن وإدخال السرور على نفوس المواطنين بحزمة أنشطة وفعاليات هادفة.