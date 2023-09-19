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أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة منطقة القصيم (بلدية القوارة) عن طرح عدد من الفرص التدريبية عبر برامج التدريب على رأس العمل (تمهير) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (لمبادرة المراقب المجتمعي) للجنسين حملة الدبلوم على النحو التالي:

المسميات الوظيفية

– مراقب مجتمعي

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلاً على درجة الدبلوم
– ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
– أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
– لا يشترط الخبرة

المزايا:

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.
– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.
– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.
– يحصل المتدرب على شهادة شكر وتقدير من أمانة المنطقة القصيم.
– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.
– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (3000) ريال.

ملاحظة:

فترة التدريب ستكون لمدة (ستة أشهر).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر البحث باسم المنشأة (أمانة منطقة القصيم) واختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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