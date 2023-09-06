أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة بدر، بلدية سليلة جهينة، بلدية محافظة خيبر، بلدية العيص)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مهندس مدني مساعد.
2- مهندس مساحة مساعد.
المرتبة الوظيفية:
– السابعة.
أماكن العمل (الشروط والتفاصيل):
1- بلدية محافظة بدر.
2- بلدية سليلة جهينة.
3- بلدية محافظة خيبر.
4- بلدية العيص.
1- بلدية محافظة بدر: متاح حالياً
2- بلدية سليلة جهينة: متاح حالياً
3- بلدية محافظة خيبر:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1445/02/23هـ الموافق 2023/09/08م.
4- بلدية العيص:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1445/02/23هـ الموافق 2023/09/08م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا