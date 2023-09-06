أمانة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة بدر، بلدية سليلة جهينة، بلدية محافظة خيبر، بلدية العيص)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.