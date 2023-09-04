أمانة جدة تصدر وتجدد 9,603 شهادات صحية وتفحص 7,514 عينة غذاء

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كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 9,603 شهادات صحية خلال شهر أغسطس الماضي، وفحص 7,514 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.
وأوضحت الأمانة بأن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتساهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.