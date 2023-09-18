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ضمن حملة مكافحة البيع العشوائي بالمليساء

أمانة جدة تضبط أكثر من 750 كجم من الخضراوات

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٨ مساءً
أمانة جدة تضبط أكثر من 750 كجم من الخضراوات
المواطن - فريق التحرير

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نفذت أمانة جدة حملة موسعة بنطاق بلدية المليساء الفرعية والتي أسفرت عن مصادرة 750 كجم من الخضراوات، يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

البيع العشوائي

وأوضح رئيس بلدية المليساء م. مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها البلدية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء بإزالة البسطات والعربات العشوائية التي يجرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي”.

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جهود أمانة جدة

وأضف أن الجولات الميدانية شملت أحياء النطاق والتي أسفرت عن مصادرة الخضراوات والفواكه المعروضة في مباسط مخالفة لدى الباعة المتجولين.

وأكد م. اليامي أن هذه الحملة ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في إزالة كافة المشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان.

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