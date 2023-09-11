أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة الأسطح الخضراء للمباني

أطلقت أمانة محافظة جدة أمس الأحد مبادرة جائزة “الأمانة للأسطح الخضراء” وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع الجمعية السعودية لعلوم العمران وتهدف الجائزة لتشجيع زيادة مساحات المسطحات الخضراء باستثمار أسطح المباني بمدينة جدة وإبراز التجارب الناجحة والتعريف بها وتقدير أصحابها ونشر ثقافتها في المجتمع.

الجائزة متاحة لكل الفئات

وأوضح رئيس مجلس الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس أنس صيرفي بأن الجائزة في نسختها الأولى ستكون مفتوحة لكافة فئات المباني (التجارية والصحية والإدارية والفندقية والأسطح العلوية للفلل والعمائر) وبمساحات مفتوحة تتضمن مسطحات خضراء يفضل أن تكون مثمرة وعطرية وموفرة للظل وتسهم في الحماية من أشعة الشمس المباشرة والتقليل من الانبعاثات الحرارية وتقدم حلول وتطبيقات تقنية للري وترشيد استهلاك المياه وتدويرها، والتحفيز بأن يدخل العنصر المائي والمجسمات والأعمال الفنية في تشكيل الحديقة.

وأضاف مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة المهندس/ هتان بن هاشم حمودة أن المبادرة سوف تساهم في إضافة لمسات جمالية على الأسطح بما يشكل حديقة تضم أزهار عطرية فواحة بالإضافة إلى تخفيف أشعة الشمس على المباني بجانب المحافظة على نسبة الأكسجين في الهواء بحيث تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي باستهلاك ثاني أكسيد الكربون وتنتج من ذلك الأكسجين، كما أن زراعة الأسطح تعمل على التخلص من المهملات الموجودة فوق أسطح المباني.