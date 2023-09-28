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في مواقع متعددة في المحافظة

أمانة نجران تطرح 36 فرصة استثمارية في يدمة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ مساءً
أمانة نجران تطرح 36 فرصة استثمارية في يدمة
المواطن - فريق التحرير

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طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة 36 فرصة استثمارية في مواقع متعددة في المحافظة ، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

36 فرصة استثمارية

وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 13 موقعاً تجارياً بمخطط يدمة الأول والثاني ، و3 مواقع بمخطط إسكان اللجام ، وإنشاء وتشغيل وصيانة 3 مواقع أسواق ومطاعم بحي الصناعية بالمحافظة، إنشاء وتشغيل وصيانة 10 محال تجارية بالسوق الجديد، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بجوار البلدية، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات بنكية بحي الصناعية

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كما تضمنت الفرص تشغيل وصيانة موقع ملعب كرة قدم بالمحافظة، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع “كشك” هدايا وزهور أمام مستشفى يدمة، ترميم وصيانة وتشغيل نقطة ذبح وادي وسط، إنشاء وتشغيل وصيانة موقعين لمحطة محروقات وخدمة السيارات في حي الصناعية بالمحافظة.

تطبيق الاستثمار البلدي فرص

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

 

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