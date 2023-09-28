أمانة نجران تطرح 36 فرصة استثمارية في يدمة

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طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة 36 فرصة استثمارية في مواقع متعددة في المحافظة ، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وتضمنت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 13 موقعاً تجارياً بمخطط يدمة الأول والثاني ، و3 مواقع بمخطط إسكان اللجام ، وإنشاء وتشغيل وصيانة 3 مواقع أسواق ومطاعم بحي الصناعية بالمحافظة، إنشاء وتشغيل وصيانة 10 محال تجارية بالسوق الجديد، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بجوار البلدية، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع خدمات بنكية بحي الصناعية
كما تضمنت الفرص تشغيل وصيانة موقع ملعب كرة قدم بالمحافظة، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع “كشك” هدايا وزهور أمام مستشفى يدمة، ترميم وصيانة وتشغيل نقطة ذبح وادي وسط، إنشاء وتشغيل وصيانة موقعين لمحطة محروقات وخدمة السيارات في حي الصناعية بالمحافظة.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.