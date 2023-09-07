Icon

هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا Icon ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية خارج السعودية Icon تركي العجمة: ضبابية المشهد حول الصفقات مقلق لـ الاتحاديين Icon أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا Icon رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج Icon بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023 Icon إحباط تهريب 23 كجم حشيش في عسير Icon الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات Icon علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار Icon عواصف ترابية وتقلبات جوية في جازان وأبو عريش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لا علاقة له بالأحداث العالمية الراهنة

أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء: إنها اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارّات، في عملية أُعلن عنها مسبقًا لتجنّب أيّ تصعيد للتوتّرات مع روسيا في خضمّ الصراع في أوكرانيا.

جزء من الاختبارات الروتينية

وأفادت قيادة القوات الجوية في بيان بأنّ هذا الاختبار (الصاروخي) هو جزء من الاختبارات الروتينية والعمليات الدورية التي تهدف إلى إظهار أنّ وسائل الردع النووية للولايات المتحدة آمنة وموثوق بها وفعّالة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة

ضبط 3 مروجين بالرياض والباحة

مستشفى الولادة بتبوك ينقذ طفلاً خديجًا يعاني من نقص الأكسجين

مستشفى الولادة بتبوك ينقذ طفلاً خديجًا يعاني من نقص الأكسجين

وبحسب البيان، أُطلق الصاروخ مينوتمان 3 بدون رأس حربية في وقت مبكر من صباح 6 سبتمبر من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا.

أجري أكثر من 300 مرة

ولفتت القوات الجوية الأمريكية إلى أنّ هذا النوع من الاختبارات أجري أكثر من 300 مرة ولا علاقة له بالأحداث العالمية الراهنة، قائلة: إنّها أبلغت روسيا بهذا التمرين.

وهذا الصاروخ الموضوع في الخدمة منذ 50 عامًا يُعتبر حاليًّا الصاروخ الوحيد الذي يُطلق من الأرض في الترسانة النووية للولايات المتحدة التي تشمل أيضًا صواريخ ترايدنت التي تطلق من الغواصات، بالإضافة إلى القنابل النووية التي تحملها قاذفات القنابل الإستراتيجية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT
تكنولوجيا

بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT

تكنولوجيا
هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض
الرياضة

هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد...

الرياضة
صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال
السوق

صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة...

السوق
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

وظائف
مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم
العالم

مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم

العالم
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

الرياضة
مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب
العالم

مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق...

العالم