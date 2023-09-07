أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا

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قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء: إنها اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارّات، في عملية أُعلن عنها مسبقًا لتجنّب أيّ تصعيد للتوتّرات مع روسيا في خضمّ الصراع في أوكرانيا.
وأفادت قيادة القوات الجوية في بيان بأنّ هذا الاختبار (الصاروخي) هو جزء من الاختبارات الروتينية والعمليات الدورية التي تهدف إلى إظهار أنّ وسائل الردع النووية للولايات المتحدة آمنة وموثوق بها وفعّالة.
وبحسب البيان، أُطلق الصاروخ مينوتمان 3 بدون رأس حربية في وقت مبكر من صباح 6 سبتمبر من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا.
ولفتت القوات الجوية الأمريكية إلى أنّ هذا النوع من الاختبارات أجري أكثر من 300 مرة ولا علاقة له بالأحداث العالمية الراهنة، قائلة: إنّها أبلغت روسيا بهذا التمرين.
وهذا الصاروخ الموضوع في الخدمة منذ 50 عامًا يُعتبر حاليًّا الصاروخ الوحيد الذي يُطلق من الأرض في الترسانة النووية للولايات المتحدة التي تشمل أيضًا صواريخ ترايدنت التي تطلق من الغواصات، بالإضافة إلى القنابل النووية التي تحملها قاذفات القنابل الإستراتيجية.