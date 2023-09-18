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تعرضت لحالة من تسمم الدم

أمريكية تفقد أطرافها الأربعة بعد وجبة سمك

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
أمريكية تفقد أطرافها الأربعة بعد وجبة سمك
المواطن - فريق التحرير

فقدت امرأة أمريكية أطرافها الأربعة بعد تناولها وجبة سمك غير مطهية جيدا، حيث بدأت بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود.

وتفصيلا، أصيبت لورا باراخاس من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع “تيلابيا” (بلطي) جيدا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.

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وتم إجبار السيدة صاحبة الـ40 عاما على الخضوع لعملية بتر لأطرافها من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وكانت لورا، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، طهت السمكة بنفسها وأكلتها، وفقا لصديقة قالت إنها “كادت أن تفقد حياتها” بسبب الحادث.

بكتيريا قاتلة

ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا “فيبريو فولنيفيكاس”، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

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