أمريكية تفقد أطرافها الأربعة بعد وجبة سمك استدعاء 1867 مركبة كيا لـ 4 موديلات رجل يلملم أحشاءه في قميص بسبب منشار كهربائي اليوم.. إطلاق منصة ادرس في السعودية بشكلها الجديد الأمر بالمعروف تنفذ برنامج التحصين الفكري للطلاب “مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو 146 وظيفة لدى المستشفى التخصصي في ثلاث مدن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين فقط الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
فقدت امرأة أمريكية أطرافها الأربعة بعد تناولها وجبة سمك غير مطهية جيدا، حيث بدأت بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود.
وتفصيلا، أصيبت لورا باراخاس من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع “تيلابيا” (بلطي) جيدا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي.
وتم إجبار السيدة صاحبة الـ40 عاما على الخضوع لعملية بتر لأطرافها من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.
وكانت لورا، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، طهت السمكة بنفسها وأكلتها، وفقا لصديقة قالت إنها “كادت أن تفقد حياتها” بسبب الحادث.
ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا “فيبريو فولنيفيكاس”، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.